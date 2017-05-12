يوم من التاريخ

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1641 – المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا.

1881 – حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس.

1894 – القوات اليابانية تغزو كوريا.

1912 – صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية.

1919 – الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي إنعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.

1937 -تتويج الملك جورج السادس ملكًا على العرش البريطاني.

1939 – وقوع معركة خالخين غول بين القوات اليابانية والسوفيتية وذلك على الحدود بين مانتشوكو ومنغوليا في الحرب العالمية الثانية.

1947 – الإعلان عن استقلال منغوليا.

1949 – الإعلان عن دستور ألمانيا الغربية.

1951 – الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي.

1956 – المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العزل في مدينة قسنطينة .

1965 – ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

1984 – بداية البث الفضائي من هيئة الإذاعة اليابانية، وتمكنت جزر أوغاساوارا من استلام صورة صافية.

1997 – روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاق سلام هو الأول من نوعة على مدى أكثر من أربعمائه عام من الصراع الدامي .

2002 – الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بزيارة لكوبا لمدة 5 أيام، وبهذا يصبح أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة كوبا بعد تولي الرئيس فيدل كاسترو الحكم في عام 1959.

2008 – زلزال يضرب مقاطعة سيشوان الصينية بقوة بلغت 7.8 حسب مقياس ريختر.

2010 – مجلس الأمة الكويتي يعطي موافقته النهائية على مشروع قانون الخصخصة الذي يسمح ببيع شركات مملوكة للدولة، ويستثني القانون قطاعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم

2015 – زلزال ثاني بقوة 7.3 يضرب النيبال ومناطق من الصين والهند وبنغلاديش ويتبعه بعد ثلاثين دقيقة آخر بقوة 6.3 درجة وذلك بعد أسبوعين من الزلزال الأول.

* من مواليد مثل هذا اليوم:

1496 – الملك غوستاف الأول، ملك السويد.

1803 – يوستوس فون ليبيغ، عالم كيمياء ألماني.

1820 – فلورنس نايتينجيل، ممرضة بريطانية ورائدة التمريض الحديث.

1845 – غابرييل فوري، موسيقي فرنسي.

1895 – ويليام جيوك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1949.