٦ فرق لضبط أسعار الخدمات السياحية في جدة

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جدة ــ واس

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة، عن شكل فرع ٦ فرق ميدانية لمراقبة قطاع الإيواء السياحي والأسعار والخدمات المقدمة لزوار المحافظة .وقال مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، ان الفرق التي تم تشكيلها لا يقتصر عملها علي ضبط المخالفات وانما تهدف إلي نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة وترسيخها كوجه حضاري تعيشه المملكة.

واشار إلى أن الفرق ستركز في عملها على التأكد من مدى تطابق الأسعار المعمول بها في منشآت الإيواء مع ما هو معلن في استقبال تلك المنشآت والتأكد من تقديم الخدمات حسب الترخيص الممنوح للمستثمر وفِي نفس الوقت مراقبة الأسواق التجارية ومتابعة المسوقين لبرامج المشاركة بالوقت.