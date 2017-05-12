​الأخضر يواصل تدريباته في معسكر الرياض

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المنسق الإعلامي- فهد السليم

تصوير- يزيد الضويحي

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى، من البرنامج الإعدادي الخاص، بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا، في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

بدأت الحصة التدريبية بالجري، حول الملعب، ثم تمرين الإحماء، بعدها تمرين التمرير المتنوع، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمه على ربع مساحة الملعب، هدف من خلاله على اللعب في المساحات الضيقة . على صعيد متصل انتظم اللاعب محمد السهلاوي في معسكر المنتخب، و شهدت الحصة التدريبية مشاركته مع زملائه .