‎المملكة تُشارك في البازار الدولي الرابع للأمم المتحدة

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الأمم المتحدة – واس

شارك الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة مؤخرًا وبالتعاون مع عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في البازار الدولي الرابع الذي تقيمه الأمم المتحدة .

وقامت كل دولة من الدول المشاركة في البازار بعرض عدد كبير ومتنوع من الصناعات اليدوية التراثية والأطعمة التقليدية التي تعكس ثقافات وعادات الدول التي تزيد على 120 دولة .

وأسهمت المملكة في الفعالية من خلال عرض سخي لعدد من الأطباق السعودية المتنوعة التي تغطي مناطق المملكة كافة وعرضت عدد من الصناعات اليدوية والتراثية .

ويخصص ريع البازار لدعم الجهود التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعم اللاجئين السوريين إلى جانب دعم برامج الجمعية النسائية للأمم المتحدة في مساعدة الأطفال والنساء المحتاجين في مناطق مختلفة من العالم .