مشاهدات ••

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جدة – أحمد إلياس

• أظهرت جماهير النادي الأهلي قبل مواجهة فريقها الأول أمس أمام الاتحاد، لوحة فنية رائعة برفع الأعلام الخضراء الكبيرة على طريقة التشجيع اليابانية، وكتبت عليها الرقم (١٢) تجسيداً لدورها ووقوفها دائماً خلف فريقها، ما جعل الإدارة الأهلاوية السابقة تمنح الجمهور الفانلة رقم (١٢) في التشكيلة الأهلاوية .

• قامت رابطة مشجعي الأهلي والاتحاد بقيادة بدر التركستاني وصالح القرني بترديد أهازيج، فيها ذكر الصلاة على النبي محمد، وكذلك قامت جامعة جدة بتعليق لوحة طولية كبيرة في منتصف مدرجات الواجهة الشرقية لملعب الجوهرة المشعة كتب عليها ( صلى الله عليه وسلم )، ووجدت مثل هذه الخطوة من المنظمين والمشاركين ورابطة مشجعي الفريقين استحسان وإشادة كييرة من جميع الحضور والمتابعين لديربي الغربية الكبير .

• جٌن جنون المدرجات الاتحادية مغ انطلاقة ديربي، وذلك بعد إطلاق المدافع عدنان فلاته عنان الفرحة للجمهور الاتحادي، بتسجيله هدفا مبكرا، مع الدقيقة الثالثة إثر رأسية مميزة ؛ مما ألهب حماس مدرجات العميد التي أبدعت في الأهازيج معبرة عن فرحتها التي انطلقت مبكرا.

• تقدم المدرب فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول الحضور لديربي الغربية أمس بين فريقي الأهلي والاتحاد، بجانب المشرف العام على المنتخب طارق كيال، ومدير المنتخب زكي الصالح، وسبق المباراة اجتماع عقدته الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبنا للوقوف على الاستعدادات والتحضير لمواجهة منتخب تايلندا في بانكوك .

• احتجت جماهير الأهلي على قرار حكم المباراة الهولندي فان مع الدقيقة (٣٥) رغم احتسابه خطأ لفريقها على قوس منطقة الجزاء، لعدم منح اللاعب بدر النخلي بطاقة حمراء بعد عرقلته المؤشر من هجمة مرتدة للأهلي، خاصة أن النخلي يملك بطاقة صفراء في رصيده من بداية المباراة .

• قامت إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة بتشغيل أغان طربية بين شوطي اللقاء، لإمتاع الجماهير الرياضية الحاضرة لديربي الغربية.

• رد فريق الأهلي على الانحاد بهدف سريع في الشوط الثاني، ومع الدقيقة الثانية تحديداً عندما أضاف اللاعب مهند عسيري هدف فريقه الثاني لتهتز جماهير الأهلي بالاحتفالات بهدف التقدم المبكر، والذي فتح شهية الفريق والجماهير لمزيد من الأهداف في شباك جارهم اللدود.

• أشهر حكم اللقاء الهولندي العديد من البطاقات الصفراء في وجه العديد من لاعبي الفريقين، خاصة من يقوم بالاحتجاج على قرارته، وذلك منذ بداية المباراة ورفض الحديث مع أي لاعب، مما جعل جميع اللاعبين يركزون على اللعب والأداء في الملعب، والابتعاد عن الاحتجاجات والخروج عن النص التي عٌرفت به مواجهات الديربي، وقادت صافرة الهولندي المباراة لبر الأمان .

• قامت الجماهير الأهلاوية بعد الهدف الثالث لفريقها عن طريق عبدالفتاح عسيري، بالتشيجع بطريقة ممتعة، وأطلقت الأمواج المكسيكية في المدرجات الجنوبية لملعب الجوهرة، بعدها رسمت الجماهير لوحتها الفنية المميزة بتشغيل الفلاشات الخاصة بهواتفهم النقالة، ما جعل عدسات المصورين وكاميرات الناقل تتجه صوب مدرجات الملكي .

• بلغ عدد الجماهير الحاضرة ديربي الغربية (٥٢٩٠٩) مشجعين، لتؤكد جماهير الغربية أنها الأميز دائماً في الحضور والمتابعة والتشجيع، وتستحق كل الإشادات التي تصفهم بأنهم متعة الكرة في المملكة .

• غادرت الجماهير الاتحادية ملعب الجوهرة المشعة مبكراً، وقامت مع الدقيقة (٨٠) بترك المقاعد في المدرجات، وكانت تلك الجماهير لديها حدس باستمرار الأهلي في التسجيل ،وعدم قدرة فريقها على العودة، وكان للأهلي كلمة الفصل في الدقيقة (٨٧)، عندما سجل سعيد المولد هدف الأهلي الرابع .

• أدت جماهير الاتحاد والأهلي صلاتي المغرب والعشاء جنبا إلى جنب في ملعب الجوهرة .