1.5 مليون زائر لفعاليات الترفيه و72 منشطاً في مايو

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جدة ــ البلاد

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تجاوز عدد زوار فعالياته في شهر ابريل المنصرم الـ1.5 مليون زائر. مؤكدة في الوقت ذاته دعمها ما يزيد على 44 فعالية ترفيهية بمختلف مناطق المملكة.

وأعلنت الهيئة عن 27 فاعلية ترفيهية متنوعة كوميدية وثقافية وفنية ورياضة وتراثية بمختلف مناطق المملكة، ستقام مستهل شهر مايو الجاري.

وقالت إن الفعاليات توزعت على 276 عرضا متنوعا بين الفئات المختلفة والتي تتناسب مع مختلف الأعمار، منها الأمسية الشعرية للأمير الشاعر سعود بن عبدالله، ومسرحية قلب للبيع وملتقيات حكايا مسك ونورني، وتحدي بطل العالم للبوكسينج، وباقة منوعة من المهرجانات والعروض الحية والكرنفالات.

وبينت أن الفعاليات تنوعت لتشمل العروض والنشاطات الفنية الترفيهية، والثقافة والفنون، والرياضة الترفيهية في 19 مدينة من مدن السعودية وهي: الرياض، جدة، الدمام، ينبع، الطائف، الأحساء، الخفجي، الدهناء، تبوك، الجبيل، حائل، عنيزة، أبها، الجبيل، الهفوف، المدينة المنورة وحفر الباطن.