10 مجالات لدعم الشركات الناشئة تكنولوجياً

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جدة ــ أحمد شرف الدين

كشف مسؤولو التقنية عن 10 مجالات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في المجال التكنولوجي، بهدف تطويرها بشكل مستمر، وتشمل : “التخزين، والشبكات المعرفة بالبرمجيات، والإدارة، والتنظيم، والأمن، والتعلم الآلي الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة التحليلات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعمليات التطوير…

وأوضحت “دل تكنولوجيز” أنها تعمل من خلال قسمها المتخصص بالمشاريع الاستثمارية، “دل تكنولوجيز كابيتال” منذ إنشائه قبل سنوات في تلبية حاجات الشركات، وتستثمر من أجل 100 مليون دولار سنوياً في مؤسسات واعدة وشركات ناشئة لتقديم التكنولوجيا المبتكرة للعملاء،

كما استثمرت في أكثر من 70 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة، بهدف مساعدة المؤسسين وفرقهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة وتقديمها إلى الأسواق…وذكر سكوت دارلينغ رئيس شركة دل تكنولوجيز كابيتال، أن فريقهم يتكون من فريق مستثمرين من ذوي الخبرة العالية مع شبكة واسعة من المعارف في القطاع لمساعدة الشركات التابعة لمحفظتهم لتحقيق نموها السريع…

مبيناً أن الشركة تضم أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة، ومعرفتها التقنية العميقة، وإمكانية الوصول إلى النطاق العالمي، وقنوات التوزيع، ومصنعي القطع الأصلية والعلاقات مع الأسواق، ونساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى خبراء التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار…

وأشار دارلينغ أن شركتين من الشركات التابعة لمحفظة دل تكنولوجيز كابيتال، أولهما “إديكو جينوم” التي صنعت أول معالج بيو-آي تي ومنصة من الخدمات الشاملة مصممة لتحليل أعباء العمل الضخمة المرتبطة بتسلسل الحمض النووي، والثانية “غرافكور” التي طورت تكنولوجيا جديدة لتقديم تسارع ضخم لتطبيقات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي،

وتعتبر وحدة معالجة المعلومات في الشركة الأولى التي تم تصميمها خصيصا للتعامل مع أحمال عمل أجهزة الاستخبارات….بيتر فان روين الرئيس التنفيذي لـ “إديكو جينوم”، أوضح بتمكنهم من استخدام النظام البيئي لدل تكنولوجيز للتعاون، لتقديم حلول كاملة وفعالة من حيث التكلفة لتحليل الجينوم للعملاء الجدد والحاليين.