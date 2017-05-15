10 مسارات بالسوق المالية لتأهيل متفوقي الجامعات

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الرياض- البلاد

بدأت هيئة السوق المالية استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على رأس العمل لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2017 بمسمى برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات ، وتستمر حتى نهاية يوم 20 يوليو المقبل.

وأطلقت هيئة السوق المالية الدفعة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2014، وهو برنامج تأهيلي جديد بهدف دعم فرص توظيف السعوديين من حديثي التخرج في قطاع السوق المالية، انطلاقا من أحد أهدافها الاستراتيجية للخمس الأعوام المقبلة في دعم توطين الوظائف لدى مؤسسات السوق المالية، الأمر الذي يعزز تطوير السوق المالية أحد أهداف الهيئة الرئيسية.

يتألف البرنامج في الدفعة الرابعة من عشرة مسارات تأهيلية تخصصية يوجه الخريج لها على حسب تخصصه الجامعي، ويتم من خلال البرنامج استقطاب مجموعة من الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل في الهيئة؛ لتعريفهم بالجوانب الفنية والنظامية لأعمال وأنشطة الأوراق المالية وإكسابهم الجدارات التي تؤهلهم للعمل في سوق الأوراق المالية مستقبلا بعد التخرج، مدة البرنامج 12 شهرا وينفذ مرة واحدة سنويا. وقد أوشكت الدفعة الثالثة (دفعة عام 2016) على استكمال متطلبات التدريب والتي تضم 31 خريجاً وخريجة من المتفوقين.