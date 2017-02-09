10.462 ريالا متوسط رواتب السعوديين

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الرياض – البلاد

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10462 ريالاً خلال النصف الأول 2016، مقابل 3604 ريالات لغير السعوديين.

ونشرت هيئة الإحصاء، معدل الأجر الشهري للمشتغلين في المملكة للسنوات 2014-2016، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور (السعوديين) نحو 10656 ريالاً مقابل 9579 ريالاً للسعوديات العاملات.

وبلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين بنهاية النصف الأول 2016 نحو 6384 ريالا.

وعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقا لنوع القطاع، أوضح التقرير أن متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالا، مقابل 10768 للأجانب

.بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7925 ريالا في منشآت القطاع الخاص، و3920 ريالا لغير السعودي.

وحسب بيانات التقرير، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة بـ15.099 ريالا للسعودي السعودي، مقابل 6799 ريالا للأجنبي الذي يتجاوز عمره الـ65 عاما.