(10.588) عملية زراعة كلى في المملكة

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جدة ــ البلاد

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور فيصل شاهين، عن ارتفاع حالات زراعة الكلي في المملكة إلى اكثر من 10.588 عملية.

ووفقا لشاهين بلغت عمليات زراعة الكبد اكثر من 2.007 عملية، يليها عمليات زراعة القلب اذ بلغت 339 عملية، ثم عمليات زراعة الرئة والتي وصلت حتى تاريخه 213 عمية.

فيما ارتفع عدد المرضى الذين يعانون قصور كبدي انتهائي وبحاجة لعمليات زراعة الى 1500 مريض، 500 منهم جاهزين للزراعة على قوائم الانتظار.

يشار الى أن عدد المرضى الذين هم بحاجة لزراعة كلية في المملكة يقدر بحوالي 14 ألف مريض موزعين على وحدات الغسيل الكلوي.وقال شاهين أن المركز يعمل من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وحل مشكلة نقص الأعضاء، لافتاً الى ان مشكلة نقص الأعضاء ظاهرة عالمية تعاني منها كافة الدول وليست المملكة فقط، منوها الى وجود فجوة كبير بين الأعضاء المتبرع بها وحاجة مرضى الفشل العضوي النهائي .