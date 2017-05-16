100 طن تمور من المملكة لتنزانيا

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دار السلام-واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة إلى جمهورية تنزانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا محمد بن منصور المالك، وممثلي وزارة المالية بالمملكة، ومفتي الديار التنزانية أبو بكر بن زبير بن علي ، وممثل إدارة الشرق الأوسط للشؤون الخارجية سلفاتور كريستوفر . ووقع الجانب التنزاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دار السلام.