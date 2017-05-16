العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

100 طن تمور من المملكة لتنزانيا

0 تعليق 35 مشاهدة
100 طن تمور من المملكة لتنزانيا
شارك عبر واتساب

دار السلام-واس
سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة إلى جمهورية تنزانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا محمد بن منصور المالك، وممثلي وزارة المالية بالمملكة، ومفتي الديار التنزانية أبو بكر بن زبير بن علي ، وممثل إدارة الشرق الأوسط للشؤون الخارجية سلفاتور كريستوفر . ووقع الجانب التنزاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دار السلام.

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق