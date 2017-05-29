100 طن تمور هدية المملكة لبوركينا فاسو

شارك عبر واتساب

واجادوجو- واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في واجا دوجو عبدالرحمن مفرح الزهراني، ومندوبي وزارة المالية السعودية ، ووكيل وزارة المرأه والشؤون الاجتماعيه في بوركينا فاسو وادرقو فاطمة.

ووقع الجانب البوركيني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في العاصمة واجو دوجو.

ويأتي ذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.