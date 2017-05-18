100 طن تمور هدية المملكة للكاميرون
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ياوندي – واس
سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية الكاميرون، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر وممثلي وزارة المالية السعودية، وعدد من المسؤولين الكاميرونيين .ووقّع الجانب الكاميروني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة ياوندي.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.
التصنيف: محليات
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