100 طن تمور هدية المملكة لموريتانيا

شارك عبر واتساب

نواكشوط-واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية موريتانيا الإسلامية،بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري وممثل وزارة المالية بالمملكة وممثل الحكومة الموريتانية محمد محمد العيد خيار .

ووقّع الجانب الموريتاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة نواكشوط.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.