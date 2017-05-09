100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا

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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية موريتانيا الإسلامية،بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا د.هزاع المطيري وممثل وزارة المالية بالمملكة وممثل الحكومة الموريتانية محمد خيار .

ووقّع الجانب الموريتاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة نواكشوط، وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.