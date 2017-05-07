116 برنامجا لتدريب موظفي وموظفات الحكومة

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الرياض- البلاد

يستقبل معهد الإدارة العامة بدءاً من اليوم الأحد (2834) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ (116) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1018) موظفًا حكوميًا، بـ (43) برنامجاً تدريبياً.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (695) موظفًا حكوميًا، فيما يلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية (419) موظفًا حكوميًا، بـ (18) برنامجًا تدريبيًا. ويلتحق بفرع المعهد النسائي بالرياض (298) موظفة حكومية بـ (12) برامج تدريبية، أما في فرع المعهد بمنطقة عسير فيلتحق (352) موظفًا حكوميًا بـ (16) برنامجًا تدريبيًا.