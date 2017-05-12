12 ألف زائر لمهرجان طيبة

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المدينة المنورة – محمد قاسم

شهد المسرح المديني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة ،إقبال كثيف من الأهالي والزوار لمشاهدة مهرجان صيف طيبة 38 ، وذلك ضمن فعاليات المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م.

وأكدت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م ، أن عدد الحضور تجاوز 12 ألف زائر خلال نهاية الأسبوع ، فيما أشارت إلى أن المهرجان يستهدف كافة شرائح المجتمع ، ويتخلله جوائز ومسابقات للحضور.

يذكر أن مهرجان طيبة 38 انطلق في مطلع العام الحالي 2017 م وسيستمر حتي نهاية هذا العام ، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها اللجان التنفيذية والفنية والمنظمة لفعاليات المدينة عاصمة السياحة الإسلامية ، حيث ستشهد المدينة المنورة خلال هذا العام العديد من الفعاليات المتنوعة وفي مواقع متعددة.