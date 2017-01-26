12 مليار ريال عائدات تطبيق الضريبة على التبغ

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جدة ــ البلاد

قدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويًا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات المملكة من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.

وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة، سليمان الضحيان إن الهيئة تنتظر الرد النهائي من مجلس الشورى للاتفاقية الإطارية لنظام الضريبة الموحدة لدول الخليج الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن النظام رفع إلى المقام السامي.

وتوقع الضحيان، تطبيق النظام في الربع الثاني من العام الجاري، مبينًا أن تطبيق الضريبة على التبغ سيكون بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة 100 في المائة، والمشروبات الغازية 50 في المائة.

وشدد الضحيان؛ في ورقة عمل خلال ورشة عمل حول ضريبة السلع الانتقائية، أمس الاربعاء، على أن الضريبة ستفرض على المخزون السابق من هذه السلع، وأن الهيئة ستصدر آلية بهذا الخصوص في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، بينما الذين لم يلتزموا سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.