14 ألف حالة إصابة بالسرطان بالمملكة في عام

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الدمام ــ البلاد

كشف رئيس اللجنة العلمية في جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، واستشاري جراحة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز بالظهران، الدكتور إبراهيم الشنيبر، أن المملكة سجلت 14 ألف إصابة بالسرطان خلال عام، بمعدل 39 حالة يوميا.

وقال الشنيبر، في افتتاح الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان، إن “المنطقة الشرقية أكثر المناطق إصابة بالسرطان، وأهمها سرطان الثدي، والبروستاتا والأمعاء الغليظة، إذ شهدت المنطقة تسجيل 1497 حالة خلال عام”.

وأضاف “نسبة الشفاء تزداد كل عام نتيجة ارتفاع الوعي الصحي، والكشف المبكر، وأن 65% من الحالات كانت متقدمة لم يتم اكتشافها مبكرا”.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن “الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع،

مشيراً إلى أن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، و40% من الحالات يمكن شفاؤها بالكشف المبكر.