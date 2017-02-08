العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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14 دولة في مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية

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14 دولة في مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية
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جدة ــ البلاد

تحتضن مدينة جدة الشهر المقبل، فعاليات مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية في نسخته الأولى، بمشاركة 14 دولة على مساحة تزيد على 60.000 متر مربع في مدينة الملك عبد الله .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد بن ناصر إن المهرجان يهدف إلى دعم التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة والفعاليات الشبابية، والتوعية بالقيادة السليمة للدراجات النارية، للحد من السلبيات في هذه الرياضة تحت شعار “قيادتي سليمة”.

من جانبه، أكد المشرف العام على المهرجان رئيس فريق المتحدون للدراجات النارية، عز الدين خل، أن المهرجان يحاكي المهرجانات العالمية في رياضة الدراجات النارية، ويتضمن جانبا تثقيفيا برياضة الدراجات النارية والقيادة السليمة.

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