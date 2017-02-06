16 ألف مريض بحاجة لزراعة كلى في المملكة

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جدة ــ البلاد

كشف المنسق العام للمراكز الإقليمية لزراعة الأعضاء بالمملكة الدكتور حسان الخناني، عن وجود أكثر من 16 ألف مريض بالمملكة بحاجة لزراعة كلى ,ولفت الخناني إلى تضاعف عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن بنحو 25% خلال الأعوام الماضية

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وقال إن نسبة الإصابة بالمرض لدى الأطفال تتراوح ما بين 3 إلى 5 أطفال، من كل مليون طفل سنوياً، بينما ترتفع إلى معدل 300 لكل مليون شخص فوق سن الستين.

مشددا على ضرورة عمليات زراعة الأعضاء، لكونها تسهم في إنقاذ الكثيرين من الموت .