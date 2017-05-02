1,6 تريليون القيمة السوقية للأسهم السعودية

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جدة ــ البلاد

بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية المصدرة في نهاية شهر أبريل2017م، 1,64 تريليون ريال أي ما يعادل(438.66 مليار دولار)، مسجلة إرتفاعا بلغت نســــبته 0.42% مقارنة بالشهر السابق.

وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنهاية شهر أبريل2017م عند مستوى 7,013.47 نقطة، مرتفعا 11.84 نقطة 0.17% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أبريل2017م، 65.31 مليار ريال أي ما يعادل ( 17.42 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 9.93% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أبريل2017م، 3.49 مليار ســــهم مقابل 3.62 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 3.74%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أبريل2017م، فقد بلغ 1.77 مليون صفقة مقابـــل 2.05 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر مارس 2017م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 13.57%.