16 مليون مستخدم نشط لفيس بوك في المملكة

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جدة ــ البلاد

كشفت شركة فيس بوك عن ارتفاع عدد مشتركيها النشطين شهرين في المملكة الى 16 مليون شخص.

وبحسب مسح لفيس بوك عن سلوك المستهلك خلال شهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فان السعوديين والعرب عموماً يقضون وقتاً اطول على فيس بوك مقارنة بالشهور الأخرى.وقالت فيس بوك: يعد شهر رمضان المبارك الوقت الأمثل من العام لأداء العبادات والتواصل مع العائلة والأصدقاء، وهو ما يحفز الناس على الاجتماع والتفاعل.

ووقفا لفيس بوك فان 70% من مستخدمي التطبيق يعتمدون عليه في بحثهم عن افكار لهدايا العيد. وعلى الرغم من ان التسوق لا يزال يحدث خلال النهار، تبين وفقاً للشركة ان الساعة الثالثة صباحا ساعة الذروة لاستخدام فيس بوك خلال شهر رمضان، وهو الوقت الأمثل للمعلنين لجذب انتباه المستهلكين. هذا بخلاف ان السفر يعد عنصرا اساسيا لملايين السعوديين خلال شهر رمضان بغرض الاستفادة من الإجازة الأسبوعية المطولة في العيد. ويشهد فيس بوك اكثر من 20 مليون تفاعل مع المحتوى المتعلق إما بالذهاب في عطلات سياحية أو التخطيط لها في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.