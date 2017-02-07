العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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166 مليون دولار واردات المملكة من الفواكه التركية

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166 مليون دولار واردات المملكة من الفواكه التركية
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جدة ــ البلاد

بلغ إجمالي الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية خلال العام المنصرم، نحو 166.42 مليون دولار، بارتفاع 53.6 في المائة مقارنة بعام 2015، الذي لم تتجاوز فيه حجم الواردات حاجز الـ108.38 مليون دولار.

وقال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا الدكتور مصطفى كوكصو، إن هذا النمو الكبير في الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات السعودية في هذا القطاع الحيوي داخل الأراضي التركية ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
وبين أنه خلال عام 2014، لم تتجاوز الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية 82 مليون دولار، في حين قفزت بنسبة وصلت إلى نحو 33 في المائة خلال عام 2015، إذ بلغت 108.38 مليون دولار.
وشدد على أن العام الحالي سيشهد كذلك ارتفاع نسبة الواردات السعودية من الفواكه والخضراوات التركية، نظرًا لارتفاع عدد المستثمرين السعوديين في هذا القطاع في الأراضي الزراعية التركية.

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التصنيف: اقتصاد

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