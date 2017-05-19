175 متحفا خاصا بالمملكة تبرز ثقافة وتاريخ الوطن

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بريدة- البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الملتقى الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة والمستشار في قطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حسين أبو الحسن ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إبراهيم المشيقح ، وأصحاب المتاحف الخاصة على مستوى المملكة.

وقال المستشار في قطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حسين أبو الحسن في كلمته إن الملتقى يأتي تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والمتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف مؤكداً أن ذلك يأتي إمتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للتراث الثقافي الوطني ويمثل فرصة مهمة لتقييم تجارب المتاحف الخاصة وتلمس احتياجاتها,

مؤكداً أن المتحف ليس لمجرد عرض المقتنيات بقدر ما هو عكس ذاكرة ثقافية واجتماعية ووسيلة مهمة للمحافظة على التراث الوطني والتعريف به وتوظيفه ثقافياً واجتماعياً وسياحياً على نحو يعزز الهوية الوطنية بالانتماء ويربط الأجيال بعضها ببعض. ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كلمة

وقال سموه” ” لاشك أن المتاحف الخاصة وما بها من جهود من مالكيها والذي يصل عددها إلى 175 متحفاً على مستوى المملكة ذلك كله يعكس الكم المتميز من المتاحف والتي تظهر ثقافة الوطن في كافة مناطقه”.