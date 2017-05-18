180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات

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جدة – البلاد

قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حاليا بحوالي 180 مليار ريال، مؤكدةً أنه الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، في حين قدرت حجم الاستثمارات – الرأسمالية – في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال، وحجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016 م.

وأشارت إلى أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي (6%) وحوالي (10%) في الناتج المحلي الغير نفطي ،متوقعت نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود (138) مليار ريـال بنهاية عام 2017م.

وعن ما حققه القطاع على الصعيد الدولي موخراً؛ أفادت الهيئة أن المملكة حققت مراكز متقدمة بين (139) دولة حيث حققت المركز الـ (3) في نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة، والمركز الـ (7) في أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، والمركز الـ (7) في مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، والمركز الـ (15) في انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة وفقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كما حصدت المملكة (7) جوائز من الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك للخمس سنوات الأخيرة على التوالي.