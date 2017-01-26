180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات في المملكة

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جدة ــ واس

توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, بلوغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى 180 مليار ريال ، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.

وقال الرويس، خلال فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاءأن التطور والنمو الحالي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجة لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأفاد أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016 ، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (6%) وحوالي (10%) في الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود (138) مليار ريال بنهاية عام 2017م، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030, متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى عام 2020م.