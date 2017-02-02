191 منشأة تستثمر في قطاع الإيواء بمنطقة حائل

شارك عبر واتساب

حائل- البلاد

تجاوزت أعداد الشقق والفنادق في مدينة حائل حاجز 190 شقة وفندقا للعام الحالي 2017م ,بزيادة 14 % عن العام الماضي ,وبطاقة استيعابية بلغت 5980 غرفة ، بسبب الإقبال على الاستثمار في القطاع بالمنطقة وما تتميز به المنطقة من ميزة نسبية في عوامل الجذب السياحي ،وارتفعت أعداد الشقق والفنادق في حائل من 45 شقة وفندقا عام 2006م,إلى 186 شقة و 5 فنادق خلال العام الحالي 2017م .

وأوضح المشرف على مراقبة دور الإيواء في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة بندر الموكا، أن الزيادة الملحوظة في دور الإيواء في حائل جاء نتيجة طبيعية للنمو السياحي والاقتصادي في المنطقة ,بعد أن أصبحت أحد أبرز المناطق السياحية في المملكة لما يتوفر فيها من مقومات طبيعية وتراثية وفعاليات سياحية متنوعة على مدار العام, حيث استقطبت الكثير من الزوار من داخل المملكة ودول الخليج العربي التي اشغلت دور الإيواء بنسب عالية .

وأضاف قائلاً إن الفرق الميدانية في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل على مدار الساعة لرصد التجاوزات والمخالفات في الشقق والفنادق والتعامل معها ومراقبة الأسعار والتأكد من تقيد منشآت الإيواء السكني بالتسعيرة المحددة والتخفيضات المعلنة ،مشدداً على انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات عند رصدها .

وأفاد المشرف على مراقبة دور الإيواء في فرع الهيئة بحائل أن الهيئة تسعى لإبراز هوية المنطقة سياحياً وتنشيط الحركة السياحية فيها وتحويلها إلى مقصد الكثير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها وإيجاد بدائل للجذب السياحي التي تشكل رافداً وداعماً قوياً في دفع عجلة التنمية والسياحة الداخلية بالمنطقة ، والاستفادة من المواقع ذات البعد السياحي والاستثماري بمنطقة حائل.