2.4 مليون وجبة من فائض الفنادق والمطاعم

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الدمام – البلاد

تمكنت الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) عبر فرقها الميدانية في عدد من المناطق والمدن من حفظ 2,405,120 وجبة من الهدر، بما يعادل 843 طناً من الغذاء، بمعدل نمو بلغ 93%.

وكشفت الجمعية عن قيامها بحفظ 825,754 وجبة من الهدر في المنطقة الشرقية، شملت الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء والقطيف، وحفظ 924,296 وجبة في العاصمة الرياض، و 587,296 وجبة في مدينة جدة ،

مبينة أن الربع الأخير من العام الماضي 2016 شهد انخفاضاً ملحوظاً على ارتياد الفنادق والمطاعم، مما ساعد على توفر كميات كبيرة من زائد الطعام.

ومؤخرا تم إطلاق فريق (إطعام) التطوعي بمحتواه الجديد، حيث أسهم أكثر من 349 متطوعا ومتطوعة في أعمال حفظ النعمة ونشر ثقافتها فيما تسعى الجمعية بزيادة المتطوعين ومنح الفرصة أمام الراغبين في خوض تجربة حفظ النعمة مع الجمعية من الرجال والنساء،

كذلك توقيع 45 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات وفنادق ومطاعم، أسهمت وبشكل مباشر في حصر زائد الطعام وحفظه بشكل شبه يومي عبر الفرق الميدانية في مواقع تواجد الجمعية.