العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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20 دولة في معرض جدة للسياحة والسفر

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20 دولة في معرض جدة للسياحة والسفر
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جدة – البلاد

يطلق صاحب السمو الملكي الأميرمشعل بن ماجد محافظ جدة النسخة السابعة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر يوم الأربعاء الثامن عشر من الشهر الجاري بفندق هيلتون جدة ، بمشاركة 160 عارضا يمثلون 20 دولة.

ويسهم المعرض في إطلاق آفاق الأعمال في القطاع السياحي ما يعد منصة تجمع عددا من المستثمرين والفاعلين في القطاع السياحي ومقابلتهم مع الهيئات الحكومية والشركات المحلية والدولية العارضة والزائرة

للاطلاع على خدماتهم وخبراتهم من أجل تعاون استراتيجي إلى جانب تكوين علاقات تجارية واستثمارية.ويشكل المعرض فرصة للزوار والمهتمين بالسفر من أجل التعرف على الوجهات السياحية والخدمات المتنوعة التي يقدمها العارضون للسائح السعودي.

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التصنيف: محليات

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