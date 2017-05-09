200 ألف طالب وطالبة في اختبارات عسير

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أبها – مرعي عسيري

يؤدي نحو 200 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بعسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق جزئيا غدا الأربعاء.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنه إنفاذا لتوجيهات الوزارة فقد تقرر تقديم اختبارات الدور الأول في كافة المدارس المطبقة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي إلى يوم غد الأربعاء ، فيما يؤدي بقية الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم مطلع الأسبوع القادم .

مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كافة المدارس ، وتشكيل لجنة فرعية للاختبارات في كل مدرسة ، مما يضمن أداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الادارة العامة ” بنين وبنات” للدعم الفني بالمدارس في “برنامج نور” أو الاتصال المباشر عبر الجوال ، الى جانب الدعم في أعمال التدقيق .

وأضاف : تم تكليف أكثر من 350 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس خلال أيام الاختبارات ، بهدف تقديم الدعم والمساندة والمشورة ، داعيا المعلمين والمعلمات الى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، ليتسنى أداء اختباراتهم بكل طمأنينة ،

مشدداً على دور أولياء الأمور في مضاعفة الجهد ومتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات ، خاصة بعد انصرافهم من مدارسهم .