200 مستشفى حكومي تعتمد التأمين الصحي

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جدة – البلاد

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني، 137 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المُعتمَدين لديه.

وأوضح ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أن ذلك يساهم في تعزيز تغطية التأمين الصحية بزيادة السعة التشغيلية، وزيادة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وانتشارها. وبذلك يرتفع عدد مقدمي الخدمة من القطاع الطبي العام إلى 200 مستشفى تحت مظلة المجلس، لا سيما في المناطق أو المحافظات التي لا يتوافر بها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بقدر كافٍ.

وكانت وزارة الصحة قد وقَّعت في وقت سابق عقدًا شاملًا مع إحدى شركات التأمين الطبي لإدراج مرافقها الصحية ضمن قوائم المرافق التي يغطيها التأمين ويمكن للمُؤَّمن العلاجُ فيها.