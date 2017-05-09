23 فنانا يجذبون الزوار في معرض (القوي الأمين)

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جدة -عبدالهادي المالكي

اختتم المعرض التشكيلي “القوي الأمين” الذي ينظمه فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي بعنوان “كيف نكون قدوة؟” فعالياته مساء السبت ، التي استمرت 3 أيام، بمشاركة ٢٣ فناناً وفنانة تشكيلية، وذلك بمركز الرد سي مول بجدة.

وضم المعرض مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية التي كانت عامل جذب للعديد من الزوار لما حملته من رسائل معبرة عن القيم الإنسانية توحي بمبادئ اخلاقية سامية تصيغ مكونات المؤمن ” القوي الأمين”، إلى جانب إقامة الندوات الثقافية المصاحبة قدمها نخبة من الأدباء والمثقفين في الإعلام الجديد وأدب الطفل والرواية .