العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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25 ألف رأس من المواشي تستهلكها مكة المكرمة خلال الإجازة المدرسية

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25 ألف رأس من المواشي تستهلكها مكة المكرمة خلال الإجازة المدرسية
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واصلت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها بتكثيف الجهود في مراقبة محلات بيع اللحوم والمسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة والوقوف على مدى تطبيقها للنواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات وتطبيق الضوابط الفنية والإشتراطات الصحية .

وأوضح الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي مدير عام المسالخ أن عدد المذبوحات قد بلغ خلال إجازة منتصف العام

الدراسي1438هـ ما يقارب (25.000) رأس ، منها (23.559) رأس من الأغنام و(372) رأس من الجمال و(223) رأس من الأبقار ،

وجميعها تمت في مسالخ الأمانة المجهزة وتحت إشراف إدارة المسالخ والكادر الطبي البيطري ، حيث وضعت الأمانة جميع

الترتيبات لتهيئة تلك المسالخ لاستقبال الطلبات المتزايدة على الذبائح خلال الإجازة .

وأفاد الحتيرشي إلى أن إدارته شكلت فرقا ميدانية مجهزة ، للقيام بالجولات التفتيشية على محلات الجزارة والملاحم ومراكز

التسويق ، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

التصنيف: محليات

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