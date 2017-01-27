25 مقترحاً طلابيا لتصميم حدائق الأحياء بالدمام

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الدمام – حمودالزهراني

نفذت كلية العمارة والتخطيط، ممثلة بقسم عمارة البيئة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، 25 نموذجاً تصميمياً مقترحاً لحدائق الأحياء بالمنطقة الشرقية ،وتحديداً في مدينة الدمام.

وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة الأولي في قسم هندسة عمارة البيئة، قاموا بتقديم مقترحات تصميمية تضمنت أفكار إبداعية لحدائق الاحياء السكنية بمدينة الدمام، بإشراف كلٍ من الدكتور عبدالعزيز العويد، والدكتور طارق الرواف والمهندس عبدالله العويس،

كما قام بتقييم هذه المشاريع كلٌ من الدكتور سعيد العويس عميد كلية التصاميم، والدكتور عبدالباقي التيسان، والمهندس طفيل اليوسف وذلك من خلال قسم هندسة عمارة البيئة (قسم تنسيق المواقع سابقاً) ، في كلية العمارة والتخطيط ، بجامعة عبدالرحمن بن فيصل الذي يعتبر واحداً من قسمين فقط في هذا التخصص على مستوى المملكة العربية السعودية، والذي تم افتتاحه عام 1396هـ الموافق 1975م كقسم مساند في كلية العمارة والتخطيط.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد الأستاذ المشارك بقسم عمارة البيئة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل: إن مجموعة من طلاب القسم قسم عمارة البيئة قاموا بعمل تصاميم ونماذج مقترحة حديثة لحدائق الاحياء السكنية، وتحديدا في مدينة الدمام (حديقة السدر ) القائمة بالقرب من كورنيش الدمام، مشيراً د.العويد، أن المقترحات تضمنت أفكاراً إبداعية وفلسفة جديدة حول تصميم حدائق الحي السكني ، حيث قدمت مقترحات جيدة عن طريق ربط الحديقة بالمسجد الملاصق ، وتم عمل تصاميم للحواجز والجداريات المحيطة للحديقة بطريقة فريدة من نوعها ، مضيفا أن الـ(25) مقترحا استلهمت هذه الأفكار من “مكون ما” مثل مقود السفينة ، الشراع ، النخلة ، الزخرفة الإسلامية … والخ وغيرها من الأفكار الحديثة الإبداعية .مضيفاً بالوقت نفسه أن التصاميم المقترحة أوجدت فراغات وأنشطة خارجية تهدف إلى الربط مع البيئة الخارجية ، بحيث يكون التواصل بين الزائر والمستخدمين للموقع والبيئة المحيطة .

فيما ذكر المشرف الآخر الدكتور طارق الرواف، أن المقترحات التصميمة التي قدمها الطلاب تضمنت عدة تسهيلات ومرافق عامة بطرق مبتكرة حديثة يتطلبها الزوار ومستخدمو المكان بالإضافة إلى بعض الانشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالأطفال وذويهم، وكذلك مطعم وكوفي شوب (مقهى)خارجي ضمن الطبوغرافية الخاصة بالموقع . وأشار د.الرواف إلى أنه تم عمل بعض المجسمات في الساحات الخارجية للحدائق التي ترمز لمدينة الدمام بطبيعتها الساحلية؛ عبر هذه المجسمات.

و أكد رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الباقي التيسان قائلاً: إنه من منطلق حرصنا الدائم بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط على الحفاظ علي البيئة وتطوير المواقع السياحية والتنمية المستدامة للمواد، والتشجيع الدائم للطلاب علي تنمية روح الابتكار والإبداع وتنفيذ الأفكار الغريبة الابداعية والمتطورة ، والقابلة للتنفيذ في نفس الوقت جاء هذا المشروع ليتعرف الطالب كيفية التعامل مع المناسيب المختلفة ، حيث قدم الطلاب تصاميم راعت الجانب الوظيفي والجمالي والبصري في نفس الوقت.