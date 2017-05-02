25 مليار ريال إنفاق المملكة على أجهزة الاتصالات

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جدة ــ البلاد

كشفت إحصائية حديث عن ارتفاع إنفاق المملكة على أجهزة الاتصال خلال العام 2016م إلى ـ25 مليار ريال .وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات فان المملكة استقبلت ما يزيد عن 230 مليون جهاز في ذات العام.وأكدت الإحصائية ان سوق أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالمملكة يمثل 23% من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات، وأن 65% كان على خدمات الاتصالات بحجم إنفاق يقدر بأكثر من 130 مليار ريال في 2016، فيما بلغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بشكل كامل نحو 180 مليار ريال .