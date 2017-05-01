(28 ) جمعية خيرية في الملتقى الثاني بمكة المكرمة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في السابع عشر من شهر شعبان الجاري فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان ( العمل الخيري والشراكة التنموية ) وذلك بفندق أبراج هيلتون مكة للمؤتمرات بجبل عمر , ويشارك في الملتقى أكثر من 428 جمعية ومؤسسة خيرية بمنطقة مكة .

وتشمل فعاليات الملتقى الجلسات الحوارية والندوات التطويرية, وورش العمل بمشاركة نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري بالمنطقة , كما يضم الملتقى معرضاً يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم .

وقال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ معتوق بن معتق اللحياني: بأن مخرجات الملتقى الحالي المتوقعة بإذن الله تكون في إخراج وتنفيذ مبادرات متميزة تخدم المجتمع , والتأصيل الشرعي لدور العمل الخيري و التنمية الاجتماعية , ونقل تجارب متميزة في التنمية الاجتماعية للجهات الخيرية.