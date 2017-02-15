3 آلاف ريال وإغلاق المخبز عقوبة مخالفات الوزن

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جدة ــ البلاد

اعلنت وزارة التجارة والاستثمار لائحة العقوبات والجزاءات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن المخابز المخالفة.

واقرت اللائحة عقوبات الغرامة ” 500 ريال كحد أدنى و3000 ريال كحد أعلى وإغلاق المخبز حال تكرار المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين عبر حسابه بموقع “تويتر” أن جولات الرقابة الميدانية بوزارة التجارة، شملت كل مناطق المملكة، وتم ضبط مخابز آلية مخالفة في 13 مدينة، وتم إيقاع العقوبات النظامية الفورية.

يذكر أن وزارة التجارة”تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظاما للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرامات للريال الواحد، من خلال قيام فرق الرقابة بجولات ميدانية بكل المناطق، للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.