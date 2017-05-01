3 شروط أوروبية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد

شارك عبر واتساب

بروكسل- وكالات

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا بالإجماع القواعد الإرشادية لمفاوضات التكتل مع بريطانيا بشأن انسحابها. وقال توسك في تغريدة له بعد وقت قصير من بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل : “القواعد الإرشادية تم تبنيها بالإجماع. التفويض السياسي العادل والحازم من دول الاتحاد لمحادثات انسحاب بريطانيا جاهز”.

من جهته، كتب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تغريدة قال فيها إن التوصل إلى الموافقة استغرق أقل من ربع الساعة، وأضاف: “الوحدة تعمل”.

وكان توسك قد أعلن أن وثيقة المبادئ تتضمن ثلاث نقاط محورية سوف يطرحها الاتحاد الأوروبي في مفاوضات انسحاب بريطانيا التي من المقرر أن تنطلق في يونيو المقبل.

أهم المطالب: أولا، تصر بروكسل على ضمانات اجتماعية كاملة لمواطني الاتحاد المقيمين في الأراضي البريطانية وأفراد عائلاتهم.

ثانيا، تقول بروكسل إنه يجب على بريطانيا الإيفاء بكافة التزاماتها المالية أمام الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، تعارض بروكسل إنشاء حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة.