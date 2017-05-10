3 مدربين أكملوا المهمة حتى النهاية

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تمكن 3 مدربين فقط من البقاء على رأس القيادة الفنية لفرقهم، منذ أول جولة، حتى الجولة الـ 26، نستعرضهم فيما يلي:

1- لويس سييرا – الاتحاد

– تولى التشيلي لويس سييرا مهمة تدريب الاتحاد الصيف الماضي، وقاده منذ انطلاقة الجولة الأولى من دوري جميل، وحتى جولة الختام.

– قاد سييرا الاتحاد في 26 مباراة بدوري جميل، فاز في 17 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات.

– أنهى الاتحاد الموسم تحت قيادة سييرا في المركز الرابع.

– سجل الاتحاد تحت قيادة سييرا 57 هدفاً (ثالث أقوى خط هجوم)، وسكن شباكه 37 هدفاً.

2- ناصيف البياوي – الرائد

– قاد التونسي ناصيف البياوي فريق الرائد في جميع مباريات الموسم، والذي أنهاه الفريق في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

– حقق الرائد تحت قيادة البياوي الفوز في 11 مباراة، وتعادل في مباراتين (أقل الفرق تعادلاً)، وخسر 13 مباراة.

– سجل الرائد تحت قيادة البياوي 37 هدفاً، وسكنت شباكه 47 هدفاً.

3- سامي الجابر – الشباب

– تولى المدرب الوطني سامي الجابر مهمة تدريب الشباب منذ انطلاقة الموسم، وحتى جولة الختام، منهياً الموسم في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

– حقق الشباب تحت قيادة الجابر الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر مثلها.

– سجل الشباب تحت قيادة الجابر 28 هدفاً، وسكنت شباكه 32 هدفاً.