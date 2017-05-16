العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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30 أسرة تعرض منتجاتها في مهرجان كنوز الوادي

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30 أسرة تعرض منتجاتها في مهرجان كنوز الوادي
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وادي الدواسر – البلاد

تشارك أكثر من 30 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان ” كنوز الوادي .. للتسوق والترفيه” ، المقام حالياً بمحافظة بوادي الدواسر، وتتواصل فعالياته حتى يوم غد الثلاثاء.

وأوضح المشرف العام على المهرجان طلال بن عبدالرحمن آل راكان أنه تم تخصيص أماكن مناسبة داخل مقر المهرجان للأسر لعرض منتجاتهم ومن أهمها الأكلات الشعبية، والبهارات، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والصوف ، وأوني المطبخ الشعبية ، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والأطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.
وأكد آل راكان حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات ، وتأهيل الأسر للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتها إلى المتسوقين.

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التصنيف: محليات

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