30 إجراء عاجلا لسلامة المرضى والمراجعين

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الرياض – البلاد

حددت وزارة الصحة لجميع مديرياتها الصحية في المناطق والمحافظات، 30 إجراءً ضمن خطة للسلامة والطوارئ في جميع المنشآت الصحية؛ حفاظًا على بيئة آمنة لجميع المستفيدين من خدمات المستشفيات.وتتضمن جميع المستشفيات بوضع خطة للسلامة والطوارئ، تبنى على أساس أن جميع المستفيدين من خدمات المستشفى، سواء كانوا مرضى أو مراجعين أو موظفين، من المحتمل تعرضهم لأخطار أو إصابات؛ وذلك نتيجة لطبيعة المرض.

ويتولى جميع موظفي المستشفى تأمين منطقة عمل آمنة، عبر تدريبهم وتثقيفهم المستمر نحو التعامل مع جميع الحوادث، وأن يتم إعداد خطة للسلامة والطوارئ بالمستشفى وفق الأنظمة المتبعة بوضع خطط الأمن والسلامة.

وشملت الإجراءات وجوب وجود لجنة خاصة للسلامة مفعلة وتعريف الموظفين بطريقة التبليغ عن أي مخاطر محتملة، وصيانة أو إصلاح كل المعدات التي تحتاج لذلك، كما شددت على ضرورة وجود دليل سلامة وطوارئ خاص لكل الأقسام، وأن يكون محدثًا، وتوفير وسائل المساعدة والنداء في غرف المرضى، والإضاءة الليلية في الغرف والممرات، إضافة إلى إجراء الفحص الدائم للأدوات المساعدة للمرضى وتوضيح الطرق المثلى لاستخدامها.