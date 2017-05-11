30 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية في الفلبين

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مانيلا- واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طنًا من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الفلبين اليوم بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبدالله ناصر البصيري، و ممثل الحكومة الفلبينية سليزا هارناردز، وممثل المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين عبدالله ماكارمببيس، وممثل برنامج الأغذية العالمي برافين اقراوال.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي في الفلبين على مذكرة تسلم الشحنة من وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر السفارة.

وقال السفير البصيري خلال حفل التسليم: إننا نجتمع اليوم للتأكيد على عمق العلاقة والصداقة الثنائية التي تربط بين بلدينا الصديقين وشعبينا من خلال هذه المناسبة التي تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واهتمامها بالأصدقاء في مختلف أنحاء المعمورة.

وأشار إلى أن المملكة تقدم في كل عام للدول الصديقة آلاف الأطنان من التمور، خصص منها هذا العام 2017م ( 30 ) طنًا يتم توزيعها من خلال برنامج الأغذية العالمي في الفلبين.