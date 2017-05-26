300 ألف وجبة إفطار صائم للأشقاء السوريين

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عمان – واس

أبرم مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين في تركيا مع ماركيز ماركت (MERKEZ MARKET) عقداً لتأمين 300 ألف وجبة إفطار صائم بهدف توزيعها خلال شهر رمضان للعام الحالي ، على الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في الداخل السوري وتركيا من خلال برنامج الحملة الرمضاني ” ولك مثل أجره 5 ” بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و37 ألف و500 ريال سعودي .

وأكد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا أنهى الاستعداد لتنفيذ البرنامج الموسمي “ولك مثل أجرة 5” لصالح الأشقاء السوريين خلال شهر رمضان لهذا العام من خلال اعتماد الشركة الموردة للوجبات الرمضانية واختيار محتوى الوجبات من المواد الغذائية الجافة من أفضل الأصناف المتوافرة في الأسواق والموافقة لأعلى المواصفات والمقاييس .