300 دورة تدريبية مجانية معتمدة بجناح “التدريب التقني” بالجنادرية 31″

شارك عبر واتساب

اتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 300 دورة تدريبية مجانية معتمدة .

لزوار جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31 “.

وتقدم الدورات للفائزين من خلال السحب اليومي عليها، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة لتمكينهم من حضورها بالمعاهد .

وتمثل هذه البرامج التدريبية المعتمدة أحدى الفعاليات التي يتميز بها جناح المؤسسة .

الذي يشهد حضوراً كثيفا في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي مختلف أعمار الزوار.

فيما تشهد 4 قاعات تدريبية للرجال، وقاعتان للنساء تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية.

في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً ساعتين لكل دورة ينفذها خبراء التدريب في المؤسسة.

حيث تضم جوانب تطويرية في “التجميل النسائي ، والماكياج السينمائي ، والعناية بالمرأة ، والتحكم بالعقل والانفتاح والمرونة في الحياة، والثقة بالنفس” .

بالإضافة إلى جوانب في الأمن والسلامة منها:

“السلامة والصحة المهنية ، السلامة المنزلية ، الأساليب المتبعة في مكافحة الحريق ، الجدوى الاقتصادية من تطبيق السلامة المهنية”.

ودورات تخصصية في السلامة الكهربائية واستخدام الأجهزة المنزلية ومبادئ السلامة المهنية والقياسات التقنية.

وكهرباء السيارات ودورة مبادئ التبريد والتكييف، فيما يقدم الجناح دورة هامة أخرى تتناول الحياة اليومية بعنوان “كن مهنياً بمنزلك” ، كذلك دورة “صيانة الجوال” .

ودعت المؤسسة عموم الزوار والراغبين في الانضمام لهذه البرامج التطويرية زيارة ركن الدورات التدريبية بمقر الجناح والتسجيل.

مؤكدة سعيها من خلال هذه الدورات إلى تلبية احتياجات الزوار ودعم مهاراتهم والارتقاء بمعارفهم .

وذلك ضمن باقة متكاملة من البرامج التدريبية التي تخص فئات الزوار وعائلاتهم ، بالإضافة إلى دورات أكاديمية الطفل التقنية .