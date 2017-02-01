العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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31 مليون مسافر عبر مطار جدة في عام

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31 مليون مسافر عبر مطار جدة في عام
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جدة ــ البلاد

كشف تقرير صادر عن إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار ألى “31” مليون شخص في العام 2016، لتشكل الاحصائية الأعلى في تاريخ المطار الحالي منذ إنشائه قبل أربعة عقود، في حين سجلت حركة الرحلات نمواً خلال العام الجاري بنسبة 3% .

وقال التقرير إن حركة المسافرين جاءت عبر صالات المطار الثلاث الشمالية ، الجنوبية ، الحج والعمرة، إلى جانب رحلات الطيران الخاص، وسجلت حركة المسافرين نموا في الربع الأول من عام 2016م بلغ 8.436.576 مسافراً ،

في حين سجل الربع الثاني للعام نفسه إجمالي 8.842.948 مسافراً، وسجل الربع الثالث نمواً بنفس الوتيرة بإجمالي 7.842.545 مسافراً، في حين سجل الربع الرابع 6.438.510 مسافرين.

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