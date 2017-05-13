32 ألف مخالف غادروا المملكة منذ الحملة

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جدة – البلاد

كشفت وزارة الداخلية أن عدد المغادرين من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بلغ 32 ألف مخالف منذ انطلاق حملة “وطن بلا مخالف”.

وقال رئيس فريق العمل في الحملة اللواء جمعان الغامدي في تصريح إنه بالإضافة إلى المغادرين بإرادتهم تم ضبط 100 ألف مخالف من قبل كافة الاجهزة التي تعمل على الحملة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ قد أكد على أن حملة وطن بلا مخالف التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ جاءت في إطار رغبة مقامه الكريم تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات .

ودعا سموه المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من 1 رجب 1438 ه، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة ، موجها سموه الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.