32 شابا متعافياً يؤدون مناسك العمرة

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جدة – ابراهيم المدني

أدى 32 شابا متعافياً من الادمان مناسك العمرة وذلك خلال الرحلة الى البقاع الطاهرة التي نظمتها جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث.

وأوضح مدير جمعية كفى بالليث الاستاذ وسام المهداوي أن 32 متعافي ممن ضمهم مركز كفى للرعاية والتأهيل ادوا مناسك العمرة والذي يعد أحد البرامج التي يقدمها المركز للمتعافين وله تأثير كبير في الحيلولة دون الانتكاسة والرجوع الى الادمان.

وبين المهداوي أن برنامج العمرة والذي يقام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالليث رفع من معنويات المتعافين واللذين عبروا عن سعادتهم بالبرنامج موضحين انهم كانوا بحاجة ماسة الى هذه الأجواء الروحانية والخلوة التي تمكن الانسان من التفكير في تغيير حياته والالتجاء الى الله للثبات على العلاج وهجر السموم.