32.5 مليون دولار لتطوير الرعي في بوركينافاسو

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جدة – واس

وقع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار، مع وزيرة الاقتصاد والمالية والتنمية ، محافظ البنك عن جمهورية بوركينافاسو ، روزين سوري كوليباري ،إتفاقية بمبلغ 32.5 مليون دولار أمريكي ، منها 26.5 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية ، و6 ملايين دولار أمريكي منحة من صندوق العيش والمعيشة لصالح برنامج تطوير الرعي المستدام في منطقة السهل الأفريقي ،أمس بمقر البنك بجدة.

ويستفيد من البرنامج بصفة مباشرة نحو 300 ألف من الرعاة والمزارعين ، وبفضل المشروع سيزيد الاستهلاك الفردي للحليب من 16.6 كجم إلى 18كجم في السنة ، ما ستزيد مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في ميزانيات الأسر بنسبة 10? ، كما يرتفع عدد الحيوانات المجترة التي يتم تسمينها سنويا بنسبة 20? ، فيما يؤدي المشروع لتقليل النزاعات بين الرعاة والمزارعين ، ما تسهم في تطوير وتأمين 70 ألف هكتار من المناطق الرعوية لدعم الإنتاج المكثف للماشية والمجترات الصغيرة ، إلى جانب حفر 25 بئر مجهزة بمعدات الطاقة الشمسية، وبناء 50 متجرا لبيع أعلاف الماشية.

وأكدت الوزيرة حرص بلادها على إزالة العقبات التي تعيق سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي يقوم البنك بتنفيذها ، التي تعهد البنك بدعمها بمبلغ 1310 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين الذي أنعقد لهذا الغرض في باريس في ديسمبر الماضي ، فيما بلغت إجمالي التمويلات التي وافقت عليها مجموعة البنك لصالح بوركينافاسو، 1.8 مليار دولار أمريكي ، موزعة على مختلف قطاعات التنمية بالبلاد ، وتتكون محفظة البنك حالياً من 25 مشروعا بمبلغ إجمالي 655 مليون دولار أمريكي.