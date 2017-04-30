33 مليون دولار واردات المملكة من الساعات السويسرية

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

سجلت واردات المملكة العربية السعودية من الساعات السويسرية حتى شهر مارس الماضي نحو 31.4 مليون فرنك (33 مليون دولار)، مقابل 31.8 مليون فرنك (33.4 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2016، و37.8 مليون فرنك (39.8 مليون دولار) في 2015، أي بانخفاض قدره 1.4 % بين عامي 2016 و2017، و16.8% بين عامي 2015 و2017.

وحافظت المملكة على مركزها الـ 13 بين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، بينما جاءت الإمارات في المركز العاشر، والكويت في الترتيب الـ 23، إلا انه عند جمع واردات الدول الخليجية الثلاث معا، فإنها تحتل المركز الرابع بين أكبر المستوردين، وعند جمع واردات دول مجلس التعاون الخليجي الست معا، فستحتل المركز الثالث بين دول العالم، بعد هونج كونج والولايات المتحدة، وقبل الصين واليابان.

وسجل قطاع الساعات السويسرية في (مارس) الماضي اول زيادة له بعد 20 شهرا على التوالي من الانخفاض، لكن عند النظر إلى المعدل العام للربع الأول من العام الجاري، تبقى أرقام صادرات الساعات في لؤلؤة جبال الألب في اللون الأحمر بانخفاض قدره 3%.